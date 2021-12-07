Россиянин застрял в горах Дагестана и выжил благодаря запасным носкам

В Дагестане 22-летний турист отправился в заброшенное село Амузги и застрял в горах

Россиянин отправился в Дагестан, застрял в горах и выжил благодаря собственной смекалке — турист смог поджечь запасные носки. Об этом пишет KP.RU.

Так, 22-летний житель Братска Марк Базилевич приехал в республику вместе с друзьями. В один из дней компания решила посмотреть на заброшенное село Амузги в Дахадаевском районе. Однако по пути путешественник отделился от остальной группы, делая остановки ради фотографий.

«Думаю, ну, куда я потеряюсь, здесь же одна тропа. Но когда ребята ушли, и я пошел их догонять, заметил, что дорожки расходятся в две стороны. Само собой, я потопал не по той», — рассказал молодой человек.

Прошло два часа, но Базилевич по-прежнему не мог догнать своих друзей, а сотовая связь периодически пропадала. Тогда путешественник решил пойти обратно, однако по пути сбился с уже преодоленного маршрута.

По его словам, к вечеру температура воздуха опустилась до минус пяти градусов, пошел мокрый дождь со снегом. «Воды у меня не было, пил из речки. Кстати, мне еще приходилось переходить через нее вброд. По воде шел босиком, чтобы не намочить носки и кроссовки», — добавил турист.

Приятели Базилевича, которые вернулись в поселок, обратились в полицию. Вскоре МВД организовало поисковую группу, которой удалось дозвониться до пропавшего. Чтобы привлечь внимание спасателей, турист забрался на возвышенность и поджег зажигалкой запасные носки. «Моя импровизация сработала. Я был спасен», — заключил путешественник.

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