Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ивлеева рассказала об отказе от вредной привычки

Телеведущая Настя Ивлеева заявила об отказе от алкоголя на месяц

Фото: @_agentgirl_

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала о намерении отказаться от алкоголя на месяц. В сторис своего Instagram 9 февраля звезда заявила, что на решение ее вдохновил пример ее подруги, ведущей шоу «Орел и решка» Юлии Коваль.

Ивлеева отметила, что Коваль отказалась от вредной привычки до 1 июня. По словам телеведущей, коллеге удается сдерживать обещание и не пить спиртное. «Пример заразительный. И я решила попробовать позаниматься такой ерундой тоже», — высказалась Ивлеева.

Блогерша подчеркнула, что, в отличие от приятельницы, намерена соблюдать трезвость в течение более короткого срока — до 8 марта, ее дня рождения. «Мне 30 [лет], а что вы хотели, какие еще челленджи могут быть в 30 лет?» — пошутила она. Знаменитость также призвала поклонников последовать ее примеру и временно перестать употреблять алкоголь.

Ранее Ивлеева пожаловалась на недомогание. Некоторые фанаты сочли, что блогерша могла повторно заразиться коронавирусом.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Жириновский попал в больницу с коронавирусом после восьми прививок от COVID-19
Захарова ответила на заявление Киева об особом статусе Донбасса
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Беременная женщина захотела родить мальчика и проткнула себя гвоздем
Бывший посол США в России заявил об отсутствии у Украины права вступить в НАТО
Двое мужчин избили зацепившегося за их машину полицейского на Ямале
Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты
Диетолог заявила о смертельной опасности конкурсов по поеданию пищи на время
Оценена вероятность лишения сборной России по фигурному катанию золота Олимпиады
Девушка купила билет в бизнес-класс и подверглась изнасилованию в полете
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.