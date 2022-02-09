Ивлеева рассказала об отказе от вредной привычки

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала о намерении отказаться от алкоголя на месяц. В сторис своего Instagram 9 февраля звезда заявила, что на решение ее вдохновил пример ее подруги, ведущей шоу «Орел и решка» Юлии Коваль.

Ивлеева отметила, что Коваль отказалась от вредной привычки до 1 июня. По словам телеведущей, коллеге удается сдерживать обещание и не пить спиртное. «Пример заразительный. И я решила попробовать позаниматься такой ерундой тоже», — высказалась Ивлеева.

Блогерша подчеркнула, что, в отличие от приятельницы, намерена соблюдать трезвость в течение более короткого срока — до 8 марта, ее дня рождения. «Мне 30 [лет], а что вы хотели, какие еще челленджи могут быть в 30 лет?» — пошутила она. Знаменитость также призвала поклонников последовать ее примеру и временно перестать употреблять алкоголь.

Ранее Ивлеева пожаловалась на недомогание. Некоторые фанаты сочли, что блогерша могла повторно заразиться коронавирусом.

