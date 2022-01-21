Ивлеева пожаловалась на болезнь

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в своем Telegram-канале о недомогании. Некоторые пользователи мессенджера предположили, что у Ивлеевой COVID-19.

«Я заболела, прикиньте», — написала блогерша, добавив к публикации эмодзи микроба. Ведущая не уточнила, о какой болезни идет речь, и не раскрыла подробности лечения.

При этом Ивлеева заявила, что она была вакцинирована. «Прикол в том, что у меня есть прививка, и ***** [нисколько] меня это не спасло. А у моей подруги две прививки, и знаете, что? Она тоже болеет», — пожаловалась блогерша.

В комментариях к публикациям некоторые пользователи предположили, что Ивлеева могла повторно заболеть коронавирусом. «Может, это уже омикрон?», «Вся Москва слегла с короной», — написали поклонники блогерши. Они пожелали Ивлеевой скорейшего выздоровления.

Анастасия Ивлеева переболела коронавирусом в июле 2020 года. Она рассказала, что заразилась COVID-19 вместе рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем), который на тот момент был ее мужем. По словам телеведущей, инфекция изначально проявилась у них в виде простуды. Ивлеева страдала от насморка, слабости и частых головных болей.