Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ивлеева пожаловалась на болезнь

Блогерша Анастасия Ивлеева заявила о болезни, намекнув на COVID-19

Фото: @_agentgirl_

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в своем Telegram-канале о недомогании. Некоторые пользователи мессенджера предположили, что у Ивлеевой COVID-19.

«Я заболела, прикиньте», — написала блогерша, добавив к публикации эмодзи микроба. Ведущая не уточнила, о какой болезни идет речь, и не раскрыла подробности лечения.

При этом Ивлеева заявила, что она была вакцинирована. «Прикол в том, что у меня есть прививка, и ***** [нисколько] меня это не спасло. А у моей подруги две прививки, и знаете, что? Она тоже болеет», — пожаловалась блогерша.

В комментариях к публикациям некоторые пользователи предположили, что Ивлеева могла повторно заболеть коронавирусом. «Может, это уже омикрон?», «Вся Москва слегла с короной», — написали поклонники блогерши. Они пожелали Ивлеевой скорейшего выздоровления.

Анастасия Ивлеева переболела коронавирусом в июле 2020 года. Она рассказала, что заразилась COVID-19 вместе рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем), который на тот момент был ее мужем. По словам телеведущей, инфекция изначально проявилась у них в виде простуды. Ивлеева страдала от насморка, слабости и частых головных болей.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Бывший судья Верховного суда Чечни ответил на слова Пескова о похищении его жены
Экс-советник главы Дагестана экстрадирован из Германии в Россию
Выручка российского магазина для бедных взлетела в десятки раз
Кудрин призвал создать агломерации в противовес Москве
В AirPods появится секретная функция
Шуфутинский сравнил себя с Моргенштерном
Тренер объяснил плохую стрельбу российских биатлонисток «женскими качествами»
В английской семье родилась первая девочка за 75 лет
Захарова посмеялась над уровнем знаний главы МИД Великобритании
«Талибан» приедет в Норвегию для обсуждения кризиса и прав человека
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter