Стало известно об открытых отношениях Канье Уэста и Джулии Фокс

Стало известно об открытых отношениях американского хип-хоп-артиста Канье Уэста и актрисы Джулии Фокс. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник из окружения пары.

Знаменитости состоят в открытых отношениях и встречаются с другими людьми. «Их связь выходит за рамки типичных норм, потому что они развитые люди, которые просто хотят сделать друг друга счастливыми. Нет ревности или плохой атмосферы», — сказал собеседник издания.

Отмечается, что 32-летняя Фокс видится с «таинственным незнакомцем» из Ист-Сайда, а рэпер проводит время в компании 24-летней модели Чейни Джонс, которую пользователи сети сравнивают с его бывшей супругой Ким Кардашьян.

В феврале 2021 года Кардашьян подала на развод с Уэстом. Отмечалось, что у супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, знаменитость попросила мужа о совместной опеке над четырьмя детьми.

2 января этого года Фокс и Уэста заметили в ресторане Carbone в Майами. Папарацци сфотографировали пару во время ужина. Позднее актриса подтвердила роман с рэпером.