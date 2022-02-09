Нашествие десятков кабанов в российском поселке сняли на видео

В частном поселке в Ленинградской области на видео сняли нашествие диких кабанов. Ролик публикует телеканал «360».

На кадрах видно, что стадо животных проходит через шлагбаум. Друг за другом десятки кабанов направляются в сторону частных домов российского поселка.

Судя по видеозаписи, большая часть животных — детеныши.

Ранее часть школьников в поселке Югры перевели на дистанционное обучение из-за нашествия волков. Животных на улице жители поселка иногда видели днем.