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Нашествие десятков кабанов в российском поселке сняли на видео

В поселке в Ленинградской области сняли на видео нашествие диких кабанов

В частном поселке в Ленинградской области на видео сняли нашествие диких кабанов. Ролик публикует телеканал «360».

На кадрах видно, что стадо животных проходит через шлагбаум. Друг за другом десятки кабанов направляются в сторону частных домов российского поселка.

Судя по видеозаписи, большая часть животных — детеныши.

Ранее часть школьников в поселке Югры перевели на дистанционное обучение из-за нашествия волков. Животных на улице жители поселка иногда видели днем.

Анастасия Шейкина
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