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Рыбаки продали редчайшую целебную рыбу за 430 тысяч рублей

Индийские рыбаки поймали целебную рыбу, продали ее за 430 тысяч рупий и разбогатели

Кадр: Danniesh Vlogs Kasimedu Fisherman / YouTube

Рыбаки из индийского штата Андхра-Прадеш поймали редчайшую рыбу и разбогатели. Об этом пишет индийский журнал Krishi Jagran.

Пятнистый горбыль попал в рыбацкие сети в море недалеко от города Какинада в Андхра-Прадеше. Вес рыбы составлял около 30 килограммов.

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Пятнистые горбыли высоко ценятся в некоторых азиатских странах, где им приписывают целебные свойства. На рынке рыбакам удалось продать свой улов за 430 тысяч рупий (около 430 тысяч рублей).

Пятнистый горбыль (Protonibea diacanthus) распространен в регионе Сундарбан на границе Индии и Бангладеш, но иногда встречаются и у берегов Андхра-Прадеша и некоторых других индийских штатов. Особенной ценностью обладают его плавательный пузырь и мясо, которые используются при приготовлении снадобий. Рыбу покупают в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Гонконге и Японии.

Ранее сообщалось о рыбаке из индийского штата Махараштра, который сумел поймать 157 пятнистых горбылей. Он выручил за них более 13,3 миллиона рупий (около 13,3 миллиона рублей).

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Олег Парамонов
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