Россиянин с ножом напал на водителя автобуса

Житель Казани с ножом напал на водителя автобуса. Об этом рассказал источник ГТРК «Татарстан».

Это произошло утром в среду, 9 февраля, в автобусе маршрута 31А на остановке «Мехобъединение».

Российского водителя доставили в больницу с ножевым ранением в живот. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Мотивы нападавшего выясняются.

В декабре в Санкт-Петербурге водитель после поездки напал с ножом на двух пассажиров своего такси. В дороге между пассажирами и водителем произошел конфликт, причины неизвестны. Когда мужчины вышли из машины, таксист вышел вслед и порезал обоих ножом, после чего скрылся на том же автомобиле.