Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин с ножом напал на водителя автобуса

Житель Казани ранил ножом водителя автобуса, мужчину госпитализировали

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Житель Казани с ножом напал на водителя автобуса. Об этом рассказал источник ГТРК «Татарстан».

Это произошло утром в среду, 9 февраля, в автобусе маршрута 31А на остановке «Мехобъединение».

Российского водителя доставили в больницу с ножевым ранением в живот. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Мотивы нападавшего выясняются.

В декабре в Санкт-Петербурге водитель после поездки напал с ножом на двух пассажиров своего такси. В дороге между пассажирами и водителем произошел конфликт, причины неизвестны. Когда мужчины вышли из машины, таксист вышел вслед и порезал обоих ножом, после чего скрылся на том же автомобиле.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В России ответили на слухи о допинге у российского фигуриста на Олимпиаде
Испанец решил добраться до Якутска на велосипеде и получил обморожение
Бывшему российскому прокурору дали срок за заказное убийство следователя
В Роспотребнадзоре рассказали об особенности заразившихся омикроном людей
Госдума предложила вычислять майнеров по IP и отключать им электричество
Перечислены самые необычные смартфоны
Психолог рассказала о безопасной реакции на домогательства мигрантов на улице
В Южной Корее прошла церемония в честь подвига моряков крейсера «Варяг»
ДНР зафиксировала передвижение украинских танков
Раскрыты подробности нападения грабителей на магазин в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.