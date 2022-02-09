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Грызлов заявил об отказе Киева от прямого диалога с Донбассом

Борис Грызлов заявил об отказе Киева от прямого диалога с Донбассом
Борис Грызлов

Борис Грызлов . Фото: БелТА / РИА Новости

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что власти Украины на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе отказываются от прямого диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Грызлов отметил, что позиция Киева не изменилась. Он также добавил, что вооруженные силы Украины наращивают свое присутствие в зоне конфликта на востоке страны.

По его словам, заверения Киева в намерении выполнять Минские соглашения пока не отразились на поведении украинской стороны в отношении Донбасса.

Ранее Грызлов обвинил Украину в нарушении условий отвода тяжелых вооружений в Донбассе. «Представители Донецка и Луганска привели факты нарушения Украиной договоренностей об усилении перемирия и отвода тяжелых вооружений», — сказал Грызлов, добавив, что такие действия с недоверием воспринимаются представителями Донецка и Луганска.

Марина Совина
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