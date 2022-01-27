Россия обвинила Украину в нарушении условий отвода вооружения в Донбассе

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в нарушении условий отвода тяжелых вооружений в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

«Представители Донецка и Луганска привели факты нарушения Украиной договоренностей об усилении перемирия и отвода тяжелых вооружений», — сказал Грызлов, добавив, что такие действия с недоверием воспринимаются представителями Донецка и Луганска.

По словам полпреда РФ, безопасность на линии соприкосновения может быть обеспечена только при условии неукоснительного выполнения Киевом своих обязательств в соответствии с минскими соглашениями, мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя давление ФРГ и Франции на Украину на встрече политсоветников лидеров «нормандской четверки», отметил, что давление на суверенное государство бессмысленно, и призвал Киев самостоятельно понять необходимость прекращения конфликта в Донбассе.