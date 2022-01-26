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Россия призвала Украину прекратить братоубийственную войну

Замглавы администрации президента РФ Козак: Киев должен прекратить братоубийственную войну
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя давление ФРГ и Франции на Украину на встрече политсоветников лидеров «нормандской четверки», отметил, что давление на суверенное государство бессмысленно и призвал Киев самостоятельно понять необходимость прекращения конфликта в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

«Украина должна осмыслить сама, что ей нужно урегулировать этот конфликт, завершить братоубийственную войну, внутриукраинский конфликт», — сказал замглавы администрации президента России, добавив, что необходимо выполнить Минские соглашения последовательно, «без виляний, без интерпретаций, без изъятий, без выборочного исполнения этих соглашений».

Ранее Козак по итогам встречи советников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже выразил надежду на конкретные решения, которые будут представлены на встрече в Берлине спустя две недели.

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» закончилась спустя 8,5 часа. Они начались около 12:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Марина Совина
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