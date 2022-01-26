Россия выразила надежду на конкретные решения встречи «нормандской четверки»

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи советников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже выразил надежду на конкретные решения, которые будут представлены на встрече в Берлине спустя две недели. Его слова приводит ТАСС.

«Коллеги согласились, что необходимо еще взять паузу, подумать и выйти на обсуждение и разрешение всех этих противоречий, которые имеются на сегодняшний день, а их, к сожалению, не мало. Надеемся, что результаты этой договоренности через две недели будут материализованы в конкретных решениях», — подчеркнул представитель российской делегации.

Козак добавил, что на встрече в Берлине Германия, Франция, Россия и Украина намереваются сблизить свои позиции и прийти к консенсусу, чтобы дать конкретные рекомендации по разрешению конфликта для Киева, Донбасса и ОБСЕ.

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» закончилась спустя 8,5 часа. Они начались около 12:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Российскую делегацию в Париже представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, ожидается, что он даст комментарии по итогам встречи. Со стороны Франции присутствовал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, Германию представлял внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Украину — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

