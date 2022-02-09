В России прокомментировали смерть пяти россиян в Бангладеш за 11 дней

Посольству России в Дакке известно о смерти пяти россиян, работавших на стройплощадке АЭС «Руппур», в период с 26 января по 6 февраля. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, поступившем в «Ленту.ру».

Дипломаты рассказали, что в Бангладеш проводят расследование обстоятельств смерти россиян. По данным посольства, она не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами.

Организации, на которые работали граждане РФ, находятся в контакте с полицией Бангладеш и родственниками погибших. В свою очередь, посольство занимается оформлением необходимых документов для отправки тел россиян на родину.

Все погибшие работали на АЭС. Первый из россиян, 48-летний Алексей Барченко, скончался 28 января в медицинском центре близ города Ишварди, где проходил лечение. Затем, 2 февраля, умер во сне 40-летний Алексей Шакиров, а 5 февраля после внезапной болезни умер 48-летний Павел Щукин, работавший инженером-механиком в фирме-субподрядчике — он лечился в том же медучреждении, что и Барченко.