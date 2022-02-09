Ракетные крейсеры России направились в Средиземное море на учения

В рамках учений российского Военно-морского флота будет сформирован отряд из ракетных кораблей проекта 1164 «Атлант». Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что маневры пройдут в Средиземноморском и Черноморском регионах, а также в акватории Северного и Охотского морей. Помимо этого, учения пройдут в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане. Всего участие в них примут более 140 кораблей, более 60 летательных аппаратов, одна тысяча единиц техники и около 10 тысяч военнослужащих.

Корабли проекта 1164 «Маршал Устинов», «Варяг» и «Москва» войдут в средиземноморскую группу. Крейсеры Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов впервые соединятся в одной эскадре. Они вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами, а один такой крейсер способен создать защитный рубеж с радиусом в несколько сотен километров.

Как отметил бывший заместитель главы МИД России Сергей Орджоникидзе, появление крейсеров является частью военно-технического ответа России НАТО. Он уточнил, что подобные мероприятия призваны показать альянсу, что Россия может принять эффективные военные меры в ответ на любые его действия.

Ранее стало известно, что отряд из шести больших десантных кораблей ВМФ России направился в Черное море для участия в учениях.