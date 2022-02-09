Врач усомнилась во влиянии COVID-19 на процессы старения

Сведения о том, что все переболевшие коронавирусом начинают быстрее стареть, выглядят не совсем правдоподобными. Об этом заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, ее слова приводит РИА Новости в среду, 9 февраля.

Врач подвергла сомнению ускоренное развитие старения у перенесших коронавирусную инфекцию. Она убеждена, что сам процесс старения довольно сложный и на него оказывают влияние многие условия.

В то же время она отметила, что коронавирус является одним из факторов риска болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формы деменции (старческого слабоумия).

Вирус вариабельный и заболевание протекает у всех по-разному, поэтому у одних СOVID-19 может спровоцировать болезнь Альцгеймера, у других — нет, пояснила Ткачева. Гериатр рекомендовала пожилым людям сделать прививку от коронавируса, которая защищает от всех осложнений.

В декабре 2021 года руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова предупредила россиян об ускорении старения из-за коронавируса.

Она объяснила, что коронавирус называют «болезнью старения», и отметила, что у пожилых граждан он переходит в длительный постковидный синдром и может ускорить процесс старения.