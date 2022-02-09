На Украине призвали наказать Россию за нарушение Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал продолжать вводить санкции против России, в том числе за якобы совершенное ею нарушение Минских соглашений. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, передает ТАСС.

«Позиция Украины состоит в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и Минских договоренностей. И за это ее тоже надо наказывать санкциями», — заявил министр.

По мнению Кулебы, некоторые санкции можно было бы применить уже сейчас, чтобы «продемонстрировать серьезность намерений и готовность к решительным действиям». В то же время министр считает, что урегулировать кризис в отношениях между странами можно дипломатическим путем. Санкции ЕС, отмечает Кулеба, тоже являются «частью дипломатического пути».