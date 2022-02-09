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МИД России потребовал от Лондона изменить тональность в диалоге с Москвой

МИД России заявил, что Лондон должен изменить тональность риторики в диалоге с Москвой
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

МИД России заявил, что Лондон должен изменить тональность риторики в диалоге с Москвой для развития отношений стран. Об этом сообщили в ведомстве в преддверии встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с британской коллегой Лиз Трасс, передает РИА Новости.

«Российско-британские отношения сейчас находятся на низкой отметке, причем отнюдь не по нашей вине… Усугубляет положение в межгосударственном диалоге и жесткая антироссийская, на грани здравого смысла, риторика британских официальных лиц», — говорится в сообщении дипведомства.

В российском МИД также отметили, что британская сторона использует не только заявления о «российской агрессии и дестабилизирующей деятельности», но и открытые угрозы.

«Британская сторона должна четко осознавать, что без отчетливого изменения тональности выступлений представителей руководства Великобритании невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем», — отметили в МИД РФ.

Ранее Трасс прибыла в Москву с официальным визитом. Диппредставительство Великобритании уточнило, что она проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по ситуации на Украине. Перед вылетом Трасс снова упомянула про возможность введения антироссийских санкций в случае эскалации конфликта Москвы и Киева.

Марина Совина
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