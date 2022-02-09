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Президент Мексики предложил приостановить дипломатические отношения с Испанией

Президент Мексики обвинил Испанию в грабеже страны и предложил приостановить дипотношения

Фото: Mexico's Presidency / Reuters

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Испанию в грабеже страны и предложил приостановить дипломатические отношения. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на пресс-конференции мексиканский лидер охарактеризовал отношения с Мадридом как «не очень хорошие» и заявил о необходимости сделать «передышку», не разрывая дипотношений. Представитель министерства иностранных дел Испании отказался от комментариев.

Агентство указало, что это не первый случай, когда Обрадор обвинял Испанию в использовании Мексики в своих интересах. По мнению политика, во время правления предыдущих правительств между Мехико и Мадридом существовала «экономическая распущенность».

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин допустил разрыв отношений с США в случае введения новых, «беспрецедентных санкций». По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в случае введения санкций будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Запада вообще.

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Виктория Кондратьева
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