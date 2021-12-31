Путин допустил разрыв отношений с США при одном условии

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом допустил разрыв отношений между странами при одном условии, передает ТАСС.

Путин указал коллеге Байдену на разрыв отношений между Россией и США в случае введения новых, «беспрецедентных санкций». По словам Ушакова, американский лидер напомнил, что при продолжения эскалации на границе Украины западные страны разработают «масштабные санкции», включая меры в экономической и военной сферах.

«Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что, если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — рассказал помощник Путина.

Ушаков добавил, что Путин озвучил Байдену «ключевую мысль» о гарантиях безопасности США. Для Москвы в переговорах по этой теме важен не компромисс, а результат в виде обеспечения гарантий безопасности, в которых она испытывает острую необходимость. Байден согласился с этим тезисом и посчитал его логичным.

Переговоры между Путиным и Байденом начался в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 по Москве) 30 декабря и длился 50 минут. Диалог был содержательным и серьезным, отметили в вашингтонской администрации.