Путин озвучил Байдену «ключевую мысль» о гарантиях безопасности США

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом озвучил ему «ключевую мысль» о необходимости гарантий безопасности со стороны США. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в переговорном процессе будут учитываться позиции обеих сторон, но ключевым итогом является не компромисс, а результат в виде обеспечения гарантий безопасности для Москвы, в которых она остро нуждается. По словам Ушакова, Байден с такой точкой зрения согласился, он отреагировал на нее логично и серьезно.

«Наш президент особо подчёркивал, что мы в данной достаточно сложной ситуации будем вести себя так, как вели бы США, если наступательные вооружения были бы размещены около американских границ. Наш президент пытался всячески делать несколько заходов, чтобы до Байдена хорошо дошла эта наша ключевая мысль», — заключил помощник российского лидера.

Разговор между Путиным и Байденом начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), сообщили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут.

