Посол Украины в ФРГ заявил о «запахе сажи путинских танков» и потребовал денег

Германия оказывает Украине недостаточную финансовую поддержку, сравнимую с Сомали или Южным Суданом. Об этом в эфире Deutschlandfunk заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Он пожаловался, что Берлин поставил Украину на 13 место по выплатам на развитие «после Конго и перед Тунисом». При этом Мельник уточнил, что Германия за семь лет передала Киеву 771 миллион евро, лишь полпроцента от общей суммы в 130 миллиардов евро помощи. «Расстановка приоритетов выглядит иначе», — резюмировал он.

Дипломат потребовал, чтобы Германия начала активнее помогать Киеву в предотвращении «вторжения» России. По его словам, украинцы «чувствуют дыхание катящихся к границам грузовых поездов со смертоносным оружием и едкий запах сажи путинских танков».

Ранее Мельник потребовал прекратить немецкую «страусиную» политику. Дипломат отметил, что Украина разочарована тем, что правительство Германии отказывается поставлять стране оборонительное вооружение. Мельник назвал такое решение несправедливым.

Власти Германии систематически отказывают Украине в поставках оружия. Об этом в декабре 2021 года лично президенту страны Владимиру Зеленскому заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, такой же позиции придерживается и ее преемник Олаф Шольц.