Украинский дипломат назвал «страусиной» политику Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал прекратить немецкую «страусиную» политику по отношению к республике. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Дипломат отметил, что Украина разочарована тем, что правительство Германии отказывается поставлять стране оборонительное вооружение. Мельник назвал такое решение несправедливым.

Власти Германии систематически отказывают Украине в поставках оружия. Об этом в декабре 2021 года лично президенту страны Владимиру Зеленскому заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, такой же позиции придерживается и ее преемник Олаф Шольц.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Германия также блокирует поставки оружия в республику через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и закупкам).