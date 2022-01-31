На Украине удивились позиции Германии по поставкам оружия Киеву

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Германию прекратить блокировать поставки оружия Киеву через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и закупкам). Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

По словам главы Минобороны, он был удивлен позицией нового правительства Германии в вопросе предоставления Украине военной помощи. Он подчеркнул, что ФРГ не должна ничего «дарить» Киеву, а просто могла бы разблокировать возможность приобретать нужные ему средства защиты и оружие через агентство NSPA.

«Это такой Amazon, куда мы заранее платим деньги, а затем проходим все процедуры проверки. В NSPA есть наблюдательный совет, где каждая страна-партнер НАТО принимает решение по процедуре молчаливого согласия», — объяснил Резников.

В прошлом году, напомнил министр, Германия воспользовалась своим правом и письменно объявила о прекращении процедуры, запретив поставку на Украину снайперских комплексов Barrett американского производства. Но выход из процедуры молчаливого согласия привел к тому, что вся крупная поставка для Киева, включая антидроновые ружья литовского производства, была заблокирована.

Резников также опроверг то, что Украина просила правительство Германии предоставить ей 5 тысяч военных касок. По его мнению, так ФРГ пытается найти какой-то способ сгладить ситуацию.

В декабре 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках оружия. Такой же позиции придерживаются и нынешние власти: отказом на просьбу предоставить военную помощь Киеву ответил и нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц.