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На Украине удивились позиции Германии по поставкам оружия Киеву

Глава Минобороны Украины Резников призвал ФРГ прекратить блокировать военную помощь Киеву

Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Германию прекратить блокировать поставки оружия Киеву через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Агентство НАТО по поддержке и закупкам). Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

По словам главы Минобороны, он был удивлен позицией нового правительства Германии в вопросе предоставления Украине военной помощи. Он подчеркнул, что ФРГ не должна ничего «дарить» Киеву, а просто могла бы разблокировать возможность приобретать нужные ему средства защиты и оружие через агентство NSPA.

«Это такой Amazon, куда мы заранее платим деньги, а затем проходим все процедуры проверки. В NSPA есть наблюдательный совет, где каждая страна-партнер НАТО принимает решение по процедуре молчаливого согласия», — объяснил Резников.

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В прошлом году, напомнил министр, Германия воспользовалась своим правом и письменно объявила о прекращении процедуры, запретив поставку на Украину снайперских комплексов Barrett американского производства. Но выход из процедуры молчаливого согласия привел к тому, что вся крупная поставка для Киева, включая антидроновые ружья литовского производства, была заблокирована.

Резников также опроверг то, что Украина просила правительство Германии предоставить ей 5 тысяч военных касок. По его мнению, так ФРГ пытается найти какой-то способ сгладить ситуацию.

В декабре 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках оружия. Такой же позиции придерживаются и нынешние власти: отказом на просьбу предоставить военную помощь Киеву ответил и нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Алиса Реброва
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