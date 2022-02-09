Молдавия подтвердила конфликт с «Газпромом» по долгам

Правительство Молдавии не считает, что превысило свои полномочия по вопросу определения условий тендера на проверку многолетней задолженности «Газпрому». Оно готово объяснить свою позицию и полагает, что реакция российской компании противоречила достигнутым осенью прошлого года договоренностям, написал в своем Telergam-канале вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

Новый конфликт возник после того, как «Газпром», мажоритарный акционер «Молдовагаза», созвал заседание наблюдательного совета компании для утверждения документов по организации аудита. Представители правительства заседание проигнорировали, объяснив, что уже самостоятельно определили все условия.

В российской компании уверены, что выбранный Кишиневом подход не позволяет рассчитывать на прозрачность и объективность аудита. Так что нынешний комментарий Спыну подтверждает наличие принципиально разных подходов.

В октябре прошлого года, перед заключением контракта на поставку газа, стороны договорились, что Молдавия начнет гасить накопленные за десятки лет долги после проведения независимого аудита. Таким образом, задолженность может остаться неизменной, вырасти или, напротив, сократиться.

Спыну указал, молдавские власти действовали на основании постановления правительства от 29 декабря 2021 года о проведении независимой проверки долгов. Оно дало Агентству публичной собственности право в одностороннем порядке проводить необходимые процедуры по отбору и организации процесса.

«Газпрому» принадлежит 50 процентов акций «Молдовагаза», еще 13,44 процента передало ему под управление Приднестровье. Правительство Молдавии владеет только 35,3 процента акций. По оценке российской компании долг молдавского предприятия достиг 433 миллионов долларов, а с учетом просрочки платежей — 709 миллионов.

Аудит «Молдовагаза» затронет не только саму компанию, но и дочерние предприятия, и юридических лиц, тем или иным образом связанных с газовой отраслью в республике. Его проведение стало одним из главных условий, на которых «Газпром» согласился подписать новый контракт сроком на пять лет. Итоговый отчет необходимо представить до 30 ноября 2022 года.