В Петербурге прошли массовые задержания из-за некачественной уборки снега

Полиция задержала шесть человек в рамках уголовных дел о мошенничестве при уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, пятеро задержаны в Василеостровском районе и один — в Адмиралтейском. При этом ни одного сотрудника ГУДП «Центр» среди них нет, все задержанные — генеральные директора и учредители подрядчиков, в том числе ООО «Логиком».

8 февраля сообщалось, что в десятках жилкомсервисов и дорожных предприятий Северной столицы прошли массовые обыски из-за некачественной уборки снега. Источники «Фонтанки» уточняли, что в качестве процессуального основания силовики используют отдельные уголовные дела, связанные с экономикой жилкомсервиса или травмами, полученными из-за гололеда и падения сосулек текущей зимой.

Уборка снега и льда в Петербурге этой зимой вызвала возмущение жителей города. Сугробы и наледь мешают гражданам перемещаться без опасений за свое здоровье. Губернатор Петербурга Александр Беглов считает критику в свой адрес заказной и политически мотивированной, а город называет сложным мегаполисом, из которого невозможно вывезти весь снег «за один щелчок».