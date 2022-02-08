В Петербурге начались массовые обыски из-за некачественной уборки снега

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в десятках жилкомсервисов и дорожных предприятий Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По предварительным данным, массовые обыски начались из-за некачественной уборки снега в городе.

Источники «Фонтанки» уточнили, что в качестве процессуального основания для обысков силовики используют отдельные уголовные дела, связанные с экономикой жилкомсервиса или травмами, полученными из-за гололеда и падения сосулек текущей зимой. Например, в полицейском следствии Выборгского района есть два уголовных дела для этого: прошлогоднее, по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба») в отношении сотрудников 2-го жилкомсервиса, и недавнее, по статье 159 УК РФ («Мошенничество») по «Коломяжскому», где следствие обнаружило номинала-подрядчика по уборке улиц.

Ожидается, что полицейские сначала изымут документацию, в основном имеющую отношение к актам приемки работ, их объемам, выплатам зарплат, а затем начнут сортировку наработанного.

Ранее 8 февраля сообщалось, что упавшая с крыши глыба льда убила дворника в Петербурге. Жительница одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте 7 февраля вызвала скорую и полицию. Гражданка сообщила, что рядом с домом лежит мужчина с разбитой головой. Предположительно, дворник скончался из-за полученной травмы головы.

Уборка снега и льда в Петербурге этой зимой вызвала возмущение жителей города. Сугробы и наледь мешают гражданам перемещаться без опасений за свое здоровье. Губернатор Петербурга Александр Беглов считает критику в свой адрес заказной и политически мотивированной, а город называет сложным мегаполисом, из которого невозможно вывезти весь снег «за один щелчок».