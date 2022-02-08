В Петербурге упавшая глыба льда убила дворника

В Санкт-Петербурге упавшая с крыши глыба льда убила дворника. Об этом сообщает «Фонтанка».

Жительница одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте 7 февраля вызвала скорую и полицию. Гражданка сообщила, что рядом с домом лежит мужчина с разбитой головой и в форме дворника.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила мертвого 29-летнего мужчину. Предполагается, что ему на голову упала глыба льда с крыши дома. Мужчина скончался из-за полученной травмы головы.

Ранее в январе в Санкт-Петербурге упавший с крыши дома лед убил домашнюю собаку. Женщина выгуливала питомца, когда на него упала наледь. При этом очевидцы сообщили, что на участке не были протянуты ограничительные ленты или установлены предупреждающие знаки.

Уборка снега и льда в Санкт-Петербурге этой зимой вызвала возмущение жителей города. Сугробы и наледь мешают гражданам перемещаться без опасений за свое здоровье. Губернатор Петербурга Александр Беглов считает критику в свой адрес заказной и политически мотивированной, а город называет сложным мегаполисом, из которого невозможно вывезти весь снег «за один щелчок».