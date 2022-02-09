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В России пообещали найти других покупателей газа вместо Европы

Постпред Чижов: запуск второй нитки «Северного потока-2» нужен в первую очередь Европе

Фото: Nikolai Ryutin / Nord Stream 2

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов пообещал, что РФ найдет других покупателей газа вместо Европы в том случае, если газопровод «Северный поток-2» не будет запущен. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что запуск второй нитки газопровода нужен в первую очередь европейским потребителям. «Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что “Северного потока-2” не будет», — отметил постпред.

Чижов также заявил, что при процедуре сертификации газопровода «вновь и вновь проявляются геополитические моменты». По его мнению, Еврокомиссия растянет срок вынесения своего заключения до максимально возможных четырех месяцев, и, таким образом, сертификация газопровода состоится не раньше июля.

Однако в целом шансы на итоговую сертификацию «Северного потока-2» Чижов назвал большими.

Ранее Владимир Чижов заявил о подготовке европейцев к возможным санкциям в отношении Москвы. Он выразил уверенность, что ситуация с газом на рынке Европы сложилась «из-за проблемы Украины и только из-за нее».

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Антон Похиляк
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