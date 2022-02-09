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Постпред заявил о подготовке европейцев к возможным санкциям в отношении России

Постпред Чижов заявил, что общество в Европе готовят к вероятным санкциям против России
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Mission of Russia EU / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о подготовке европейцев к возможным санкциям в отношении Москвы. Его слова передает РИА Новости.

Чижов выразил уверенность, что ситуация с газом на рынке Европы сложилась «из-за проблемы Украины и только из-за нее». «А обвиняют в этой проблеме Россию по сложившейся практике, превратившейся во вредную привычку», — добавил он.

По мнению постпреда, это делается для того, чтобы подготовить общество к вероятному введению санкций, так как «в результате таких шагов своего руководства европейцам придется топить дровами». Чижов подчеркнул, что на данный момент Евросоюз не в состоянии полностью заменить российский газ, поэтому сразу перейти на дрова в случае перебоев будет проще.

Ранее Владимир Чижов опроверг обязанность «Газпрома» поставлять дополнительные объемы газа в Евросоюз. Он добавил, что на самом деле компания поставляет некоторое количество дополнительного газа в Европу, «хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось».

Марина Совина
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