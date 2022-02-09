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Постпред России опроверг обязанность «Газпрома» поставлять дополнительный газ

Постпред России Чижов заявил, что «Газпром» не обязан наращивать экспорт газа в Европу

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг обязанность «Газпрома» поставлять дополнительные объемы газа в Евросоюз в интервью РИА Новости.

На вопрос обязана ли российская компания наращивать поставки постпред ответил отрицательно. При этом на самом деле «Газпром» поставляет некоторое количество дополнительного газа в Европу. «Хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — добавил он.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» не заинтересован в наращивании поставок газа в Европу, несмотря на огромный спрос и рекордные цены на топливо. По ее мнению, появляется все больше признаков того, что «Кремль продолжает использовать поставки газа как средство оказания политического давления».

Марина Совина
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