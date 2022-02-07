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Глава Еврокомиссии обвинила «Газпром» в странном способе ведения бизнеса

Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС ведет переговоры с США и другими о поставках газа
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: John Thys / Reuters

«Газпром» не заинтересован в наращивании поставок газа в Европу, несмотря на огромный спрос и рекордные цены на топливо, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«Появляется все больше признаков того, что Кремль продолжает использовать поставки газа как средство оказания политического давления», — отметила она, обвинив российскую компанию в странном способе ведения бизнеса. Европейский союз ведет переговоры с США и другими странам об увеличении поставок газа в Европу, добавила Фон дер Ляйен.

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«Мы строим партнерство в целях энергетической безопасности с США, в первую очередь это касается наращивания поставок СПГ. Мы также ведем переговоры с другими поставщиками, например с Норвегией», — отметила глава Еврокомиссии.

Эскалация напряженности между Западом и Москвой из-за Украины вызвала обеспокоенность по поводу экспорта российского газа в Европу. Цены взлетели до рекордного уровня в последние месяцы. Россия поставляет около 40 процентов топлива в ЕС.

По данным британской консалтинговой Wood Mackenzie, запасы газа в европейских подземных хранилищах могут закончиться уже через шесть недель, если страны Европы решат заблокировать поставки газа из России.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за границу по итогам 2021 года взлетели почти в 2,2 раза (до 55,51 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Платон Щукин
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