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Раскрыты доходы «Газпрома» от продажи газа за границу

Доходы «Газпрома» от экспорта газа составили 55,51 миллиарда долларов

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за границу по итогам 2021 года взлетели почти в 2,2 раза (до 55,51 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая сумма раскрыта в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта газа увеличился на 0,5 процента (до 203,5 миллиарда кубометров). В декабре «Газпром» нарастил объем продаж на 12,4 процента по сравнению с ноябрем (до 16,1 миллиарда кубометров).

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По итогам прошлого года средняя экспортная стоимость поставок газа «Газпрома» составила 272,8 доллара за тысячу кубометров. В декабре показатель вырос до 517,8 доллара против 503,5 доллара за тысячу кубометров в ноябре.

По данным ФТС, доходы компаний Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в 2021 году выросли на 8,5 процента (до 7,32 миллиарда долларов).

В сентябре 2021 года ряд депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Представители Польши и стран Прибалтики просили изучить действия компании, которые, по их версии, и спровоцировали взлет стоимости.

«Газпром» 7 февраля нарастил транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС), при этом мощности трубы «Ямал — Европа» остаются невостребованными.

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Платон Щукин
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