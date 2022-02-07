«Газпром» резко увеличил транзит через Украину

«Газпром» нарастил транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС), при этом мощности трубы «Ямал — Европа» остаются невостребованными, пишет РИА Новости.

С начала года транзит российского газа через Украину упал почти вдвое. Однако с конца января «Газпром» увеличил прокачку, 1 февраля она оказалась близка к максимальным контрактным обязательствам (106,7 миллиона кубометров). Позже показатель снизился и был в диапазоне 80-90 миллионов кубов.

В заявке на 7 февраля значатся 107,8 миллиона кубометров, максимальные контрактные обязательства «Газпрома» равны примерно 109 миллионам. По сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может резко взлететь на 24 процента.

Мощности «Ямал — Европа», который является одним из основных маршрутов поставок топлива в Европу, остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах. Газопровод работает в реверсном режиме.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС начнет работать над увеличением реверса газа на Украину в рамках существующей газотранспортной сети.