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«Газпром» резко увеличил транзит через Украину

«Газпром» нарастил прокачку через украинскую ГТС

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Газпром» нарастил транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС), при этом мощности трубы «Ямал — Европа» остаются невостребованными, пишет РИА Новости.

С начала года транзит российского газа через Украину упал почти вдвое. Однако с конца января «Газпром» увеличил прокачку, 1 февраля она оказалась близка к максимальным контрактным обязательствам (106,7 миллиона кубометров). Позже показатель снизился и был в диапазоне 80-90 миллионов кубов.

В заявке на 7 февраля значатся 107,8 миллиона кубометров, максимальные контрактные обязательства «Газпрома» равны примерно 109 миллионам. По сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может резко взлететь на 24 процента.

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Мощности «Ямал — Европа», который является одним из основных маршрутов поставок топлива в Европу, остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах. Газопровод работает в реверсном режиме.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС начнет работать над увеличением реверса газа на Украину в рамках существующей газотранспортной сети.

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Платон Щукин
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