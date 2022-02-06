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Евросоюз начнет работать над увеличением реверса газа на Украину

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз начнет работать над увеличением реверса газа на Украину
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС начнет работать над увеличением реверса газа на Украину в рамках существующей газотранспортной сети. Соответствующее сообщение появилось в блоге главы дипломатии накануне заседания совета ЕС — США по энергетике.

«Мы также будем работать над увеличением реверсивных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры», — написал Боррель. Исходя из его слов ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США.

В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. По сообщениям Москвы, РФ также намерена продолжать транзит газа через Украину.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с турецким коллегой Фатихом Донмезом энергетическую безопасность и поставки газа по Трансбалканскому коридору. «Особенно важным является сотрудничество по вопросам диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в контексте усиления энергетической безопасности в регионе», — сообщил он. В украинском Минэнерго отметили, что Анкара также поддерживает использование реверса газа по Трансбалканскому газопроводу, который проходит через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию.

Марина Совина
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