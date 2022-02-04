Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина и Турция обсудили поставки газа по Трансбалканскому коридору

Министры энергетики Украины и Турции обсудили поставки газа по Трансбалканскому коридору

Фото: Міністерство енергетики України / mpe.kmu.gov.ua

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с турецким коллегой Фатихом Донмезом энергетическую безопасность и поставки газа по Трансбалканскому коридору. Об этом говорится на сайте украинского Минэнерго.

Встреча прошла в рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана на Украину. Галущенко подчеркнул, что Анкара является для Киева стратегическим партнером в области энергетики и энергобезопасности.

«Особенно важным является сотрудничество по вопросам диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в контексте усиления энергетической безопасности в регионе. В частности, особого внимания требует вопрос поставки газа по Трансбалканскому коридору», — сообщил он.

В украинском Миненэрго отметили, что Анкара также поддерживает использование реверса газа по Трансбалканскому газопроводу, который проходит через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию.

Кроме того, Донмез подтвердил заинтересованность Турции в использовании украинских подземных хранилищ газа, а также отметил, что Анкара планирует развивать партнерство с Украиной в добыче углеводородов на шельфе.

Ранее российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что усиление противостояния между Россией и Украиной выгодно президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В частности, по мнению эксперта, Москва и Киев будут «заискивать» перед турецким лидером, и он организует поставки российского газа в обход границы территории Украины по «Турецкому потоку», а также построит завод своих беспилотников на территории Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Роспотребнадзор задумал отменить ограничения для контактировавших с зараженными
США предложили верить на слово их утверждениям о провокации России на Украине
Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник заснял военный полигон
«Безобидная» родинка на руке женщины оказалась раковой опухолью
Зеленский «пересмотрел» свое мнение о месте переговоров с Россией
В Подмосковье обнаружили «королеву всех сосулек»
Президент Бразилии ответил на вопрос о давлении США из-за России
Украина и Турция обсудили поставки газа по Трансбалканскому коридору
Пушков заявил о неготовности США воевать за Украину
В Госдепе отказались привести доказательства фабрикации видео об Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.