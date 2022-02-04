Украина и Турция обсудили поставки газа по Трансбалканскому коридору

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с турецким коллегой Фатихом Донмезом энергетическую безопасность и поставки газа по Трансбалканскому коридору. Об этом говорится на сайте украинского Минэнерго.

Встреча прошла в рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана на Украину. Галущенко подчеркнул, что Анкара является для Киева стратегическим партнером в области энергетики и энергобезопасности.

«Особенно важным является сотрудничество по вопросам диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в контексте усиления энергетической безопасности в регионе. В частности, особого внимания требует вопрос поставки газа по Трансбалканскому коридору», — сообщил он.

В украинском Миненэрго отметили, что Анкара также поддерживает использование реверса газа по Трансбалканскому газопроводу, который проходит через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию.

Кроме того, Донмез подтвердил заинтересованность Турции в использовании украинских подземных хранилищ газа, а также отметил, что Анкара планирует развивать партнерство с Украиной в добыче углеводородов на шельфе.

Ранее российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что усиление противостояния между Россией и Украиной выгодно президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В частности, по мнению эксперта, Москва и Киев будут «заискивать» перед турецким лидером, и он организует поставки российского газа в обход границы территории Украины по «Турецкому потоку», а также построит завод своих беспилотников на территории Украины.