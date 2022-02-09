Цене на нефть предсказали рост до 120 долларов

На фоне эскалации конфликта России и Украины стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель. Такую цену предсказал инвестиционный стратег Дэвид Рош, его слова приводит CNBC.

Неопределенность в геополитике аналитик считает «призраком», который может подорвать ситуацию на мировых рынках. По словам Роша, в случае военного конфликта и введения санкций, которые осложнили бы экспорт, цены на нефть резко пойдут вверх. С начала года эталонная Brent устойчиво дорожала, с 80 долларов за баррель цены поднялись до 90,5 доллара.

Ранее о перспективах роста цен на нефть говорил автор книг по нефтяной и газовой промышленности и лауреат Пулитцеровской премии Дэниел Ергин. По словам экономиста, усиление геополитической напряженности может спровоцировать «паническую реакцию на рынке». Отличным стабилизатором нефтяного рынка в текущей ситуации является деятельность американских производителей, которые активно наращивают добычу, считает он.

В начале февраля ОПЕК+ приняла решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте, несмотря на рекордный рост цен и просьбы крупных потребителей, таких как США и Индия, повысить уровень добычи.