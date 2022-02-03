Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель из-за конфликта России и США

Автор книг по нефтяной и газовой промышленности и лауреат Пулитцеровской премии Дэниел Ергин предсказал нефти рост до 100 долларов за баррель в случае эскалации конфликта между США и Россией из-за Украины. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По словам экономиста, усиление геополитической напряженности может спровоцировать «паническую реакцию на рынке». Отличным стабилизатором нефтяного рынка в текущей ситуации является деятельность американских производителей, которые активно наращивают добычу, считает он. «Добыча нефти и газа в Соединенных Штатах является отличным геополитическим активом», — подчеркнул Ергин.

Нефть торгуется около семилетних максимумов, так как конфликт США и России не ослабевает. Руководитель отдела исследований сырьевых товаров JPMorgan Chase Наташа Канева согласна с позицией, что ралли цен на нефть вызвано повышенными геополитическими рисками — участники рынка опасаются, что российские войска могут вторгнуться на Украину, а это приведет к ответным санкциям со стороны США. Прогноз эксперта JPMorgan оказался даже выше ожиданий Ергина — по мнению Каневой, стоимость нефти может достичь 120 долларов за баррель, если напряженность продолжит нарастать.

ОПЕК+ 2 февраля приняла решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки в марте, несмотря на рекордный рост цен и просьбы крупных потребителей, таких как США и Индия, повысить уровень добычи. Ряду экспортеров — от Нигерии до России — трудно наращивать добычу быстрыми темпами, так как им недостает мощностей после длительного периода снижения добычи с учетом недостаточных инвестиций. По мнению Ергина, страны-участницы ОПЕК+ не смогут достичь даже заявленного уровня добычи.



