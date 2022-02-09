В ФРГ призвали не увязывать «Северный поток-2» с конфликтом России и Украины

Запуск газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2) не следует увязывать с возможным конфликтом между Россией и Украиной. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» и член комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

Немецкий политик счел оскорбительной угрозу президента США Джо Байдена положить конец «Северному потоку-2» в случае российского «вторжения» на Украину. «Президент США вмешивается в суверенные дела Германии и хочет решить за нас, немцев и европейцев, как мы должны обеспечивать свое энергоснабжение», — возмутился Котре. По его словам, канцлер ФРГ должен был отреагировать на подобные заявления американского лидера.

Политик подчеркнул, что потенциальный конфликт на Украине не вписывается в рамки коллективной обороны НАТО. Он призвал Россию и Украину предпринять шаги, чтобы выйти из сложившегося кризиса.

Выступая перед прессой после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем 7 февраля, Байден пообещал положить конец «Северному потоку-2» в случае вторжения России на Украину. При этом немецкий лидер, хоть и заявил, что Германия и США действуют в едином ключе, ни разу не упомянул название проекта и не ответил прямо ни на один вопрос о нем.