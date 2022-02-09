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На Украине раскрыли детали беседы Макрона и Зеленского

Министр Кулеба заявил, что Зеленский и Макрон не обсуждали внеблоковый статус Украины
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский не обсуждали во время переговоров вопрос внеблокового статуса Киева. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Трансляция его выступления была опубликована на странице украинского МИД в Facebook.

Он раскрыл детали беседы Макрона и Зеленского, отметив, что вопрос отказа Украины от «евроатлантических стремлений» не поднимался на встрече двух президентов 8 февраля.

Кулеба также добавил, что французский лидер приехал в Киев «с мыслями, а не с предложениями». «Вариант, что кто-то приехал и начинает нам что-то навязывать, такого в принципе не будет. И вчера было обсуждение идей, но это не было обсуждение конкретных предложений», — пояснил дипломат.

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По итогам переговоров президент Украины сообщил, что Париж выделил Киеву макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро.

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Георгий Нестеров
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