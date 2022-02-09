Европе объявили об отсутствии альтернатив российскому газу

В настоящее время у Европы отсутствуют альтернативы российскому газу, считает генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне, передает ТАСС.

По его словам, чтобы поставки продолжались, необходимо вести диалог с Москвой. «Если бы все пошло по худшему сценарию, и русские резко обрубили поставки газа в апреле-мае, то зима 2022 была бы гораздо сложнее», — уточнил Пуянне. Он также добавил, что альтернативой могли бы стать поставки сжиженного газа морем, но потребности ЕС они покрыть не смогут. Пока что в Европе нет нужного количества необходимых для СПГ терминалов, а на их строительство уйдет по крайней мере два года.

Говоря о резком росте цен на газ в конце прошлого года, глава TotalEnergies указал, что это произошло на фоне резкого роста спроса в Китае. «Сейчас высокие цены на газ в Европе отчасти поддерживаются за счет напряженности с Россией, но, думаю, можно надеяться, что цена на газ несколько снизится», — подытожил он.

С мнением Пуянне согласны и другие аналитики: доля российского топлива в энергосистеме региона слишком велика (около 40 процентов). Резкое повышение импорта газа из других стран представляет собой существенную логистическую проблему. «Полное прекращение экспорта энергоносителей из России было бы катастрофой. У Европы нет возможности сколько-нибудь значимо восполнить эти объемы», — заявил эксперт по энергетике из Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.