Европа оказалась не готова к переходу на электрокары

Правительствам и коммунальным службам Европы необходимо разработать амбициозные планы для установки необходимого количества зарядных станций для электромобилей. Только так регион будет готов к 130 миллионам электрокаров к 2035 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад консалтинговой компании Ernst & Young (EY) и европейской ассоциации Eurelectric.

В докладе говорится, что для того, чтобы справиться с ожидаемым огромным ростом числа электромобилей, Европе потребуется 65 миллионов зарядных станций для электротранспорта. При этом девять миллионов должны быть общественными, а 56 миллионов — бытовыми. Пока что Европа не готова к полному переходу на электрокары — в регионе насчитывается 374 тысячи общественных зарядных станций на около 3,3 миллиона электрокаров.

Переходу на электрокары угрожает неравномерность распределения зарядных станций между странами ЕС. Две трети из существующих станций расположены всего в пяти странах — Нидерландах, Франции, Италии, Германии и Великобритании, когда как в некоторых европейских странах нет ни одной зарядной станции на 100 километров дороги.

Для удовлетворения спроса в Европе до 2030 года необходимо устанавливать по полмиллиона общественных зарядных станций в год и по миллиону в год после этого. Однако создание инфраструктуры для станций пока что сильно тормозится из-за проблем планирования и получения необходимых разрешений от соответствующих органов.

Существует и другая проблема — рост продаж электрокаров приведет к увеличению спроса на электроэнергию в Европе на 11 процентов в год. Для снижения давления на электросети в докладе рекомендуется рассмотреть различные решения по «интеллектуальной зарядке». Например, можно предложить владельцам специальные тарифы для зарядки электрокаров во внепиковые ночные часы, что снизит скачки в электросетях во время пиковых часов на 21 процент.

Переход на электротранспорт в Европе ускоряется. Каждый одиннадцатый новый автомобиль, проданный в Европейском Союзе в 2021 году, был полностью электрическим, что на 63 процента больше, чем в 2020 году. Норвегия недавно стала первой страной в мире, где продажи электрокаров превысили продажи обычных автомобилей.