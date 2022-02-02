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В европейской стране побили рекорд по продажам электрокаров

Норвегия стала первой в мире страной, где электрокары стали популярнее обычных авто

Фото: Terje Solsvik / Reuters

В Норвегии продажи электромобилей побили рекорд. В январе 2022-ого года электрокары составили почти 84 процента из восьми тысяч новых проданных автомобилей в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Информационного совета по дорожному движению Норвегии.

Уточняется, что в европейской стране продали всего 387 автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания (ДВС). При этом из двадцати самых популярных марок авто девятнадцать оказались полностью электрическими. Самыми покупаемыми оказались Audi Q e-tron, Hyundai IONIQ 5 и BMW iX.

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В 2021 году Норвегия стала первой страной в мире, где доля электрокаров на рынке автомобилей оказалась выше, чем доля транспортных средств на ископаемом топливе. В декабре доля электрокаров составила 53 процента, а за весь 2021 год этот показатель составил 65 процентов. Росту популярности электромобилей способствовали щедрые государственные стимулы. По мнению Норвежской автомобильной федерации, на основании текущих тенденций можно предположить, что уже в апреле рынок новых автомобилей в стране станет полностью экологически чистым. Это означает, что все новые транспортные средства, приобретаемые покупателями, будут электрическими.

Власти Норвегии ранее поставили цель — к 2025 году в стране не должны продавать новых автомобилей, работающих на ископаемых видах топлива. В Информационном совете по дорожному движению с большим оптимизмом смотрят на возможное достижение этой цели. Для ряда производителей Норвегия стала «страной испытаний» новых электромобилей, однако пока непонятно, что произойдет с темпами их поставок, когда переход на электрокары массово начнется в других, более крупных европейских странах.

Рынок электромобилей развивается и в России. Согласно стратегии развития транспортной системы Москвы и МО, доля личных электрокаров жителей столицы должна достичь 15 процентов от общего парка электромобилей в городе.

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Платон Щукин
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