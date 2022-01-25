Москвичей захотели пересадить на электромобили

Минтранс утвердил стратегию развития транспортной системы Москвы и Московской области до 2035 года. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

Проект должен обеспечить бесперебойное движение транспорта между Москвой и Подмосковьем и исключить заторы и неудобства для пассажиров. В рамках стратегии власти захотели пересадить граждан на электромобили: доля личных электрокаров должна достигнуть 15 процентов в общем парке. Сейчас в столице зарегистрировано 9,5 тысячи автомобилей с электродвигателями — 0,14 процента от общего числа. В ведомстве планируют увеличить количество зарядных станций и провести «адаптацию налогового законодательства».

Директор НИИ экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что для достижения целевого показателя нужно решить проблему с утилизацией литийионных батарей, и назвал предложения правительства по электромобилям «лирикой» и «лозунгами». Того же мнения придерживается и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: он считает план «абсолютно невыполнимым». Эксперт отметил, что строительство необходимой инфраструктуры обойдется в миллиарды долларов.

Власти также хотят повысить привлекательность общественного транспорта, чтобы ограничить использование автомобилей. Для транспорта будут созданы экологические зоны — «Коммерсантъ» предположил, что в них будет запрещен проезд автомобилей с грязным выхлопом.

На реализацию проекта должно быть направлено 10,1 триллиона рублей, из которых 1,4 триллиона поступят из федерального бюджета, 3,9 триллиона — из региональных бюджетов, а остальное — из внебюджетных источников. 59 процентов средств планируют выделить на автодорожное строительство, в том числе на новые подмосковные дороги. Ожидается, что в 2019-2035 годах будет построено около 6,8 тысячи километров улиц и дорог в Москве и области. 16 процентов средств будет направлено на развитие метро: протяженность новых линий увеличится на 187 километров по сравнению с 2019 годом.

О том, что правительство решило ограничить граждан в использовании автомобилей и повысить привлекательность общественного транспорта для потребителей, стало известно в декабре 2021 года, когда был представлен проект стратегии. Меры направлены на снижение вреда окружающей среде. Также предполагается. что в городе установят «цифровой контроль» за дорожным шумом.