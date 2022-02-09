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Инфекционист предупредил об участившейся потере обоняния при «стелс-омикроне»

Инфекционист Тимаков заявил, что потеря обоняния у заболевших BA.2 начала встречаться чаще

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Инфекционист Евгений Тимаков предупредил о том, что потеря обоняния участилась при заражении версией омикрон-штамма коронавируса BA.2, известного также как «стелс-омикрон». Его слова передает ТАСС.

По словам Тимакова, симптом «потеря обоняния» у заболевших COVID-19 начала встречаться чаще. Кроме того, наблюдаются случаи повторного заражения коронавирусом в короткий промежуток времени. В частности, заболевают те, кто переболел в начале-середине января. «При этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет», — заявил инфекционист.

Ранее Евгений Тимаков рассказал, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса у пациентов может появляться синдром «ковидных пальцев», при котором с пальцев слезает кожа. Медик отметил, что данный симптом протекает практически безболезненно, однако ощущения могут быть неприятными.

Марина Совина
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