Врач рассказал о синдроме «ковидных пальцев» при омикроне

При заражении омикрон-штаммом коронавируса у пациентов может появляться синдром «ковидных пальцев», при котором с пальцев слезает кожа. Подобный симптом был отмечен и во время волн предыдущих штаммов вируса, рассказал «Ленте.ру» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Медик отметил, что данный симптом протекает практически безболезненно, однако ощущения могут быть неприятными.

«Ощущается небольшой зуд, как при дерматите или обморожении. Катастрофы нет. Пальцы можно полечить кремами и противовоспалительными средствами, восстановить кожу — это не так критично, это просто сопутствующий симптом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что при заражении подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, известного как «стелс-омикрон», снова стала наблюдаться потеря обоняния — при омикроне подвида BA.1 данный симптом считался исчезнувшим.