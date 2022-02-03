Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Исчезнувший при омикроне симптом коронавируса вернулся со «стелс-омикроном»

Врач Поздняков заявил, что у заразившихся «стелс-омикроном» снова стало пропадать обоняние

Фото: Kacper Pempel / Reuters

У заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, известного как «стелс-омикрон», снова стала наблюдаться потеря обоняния. При омикроне подвида ВА.1 этот симптом считался исчезнувшим. О его возвращении «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Вместе с потерей обоняния встречается и потеря вкуса, отметил медик. Он уточнил, что причины такого явления неизвестны.

«То, что мы называем "стелс-омикроном", протекает очень похоже на классический ковид: лихорадка, длительный непрерывный кашель, иногда одышка», — добавил врач. При этом он подчеркнул, что те, кто обретет иммунитет против омикрон-штамма, получит защиту и от «стелс-омикрона», поскольку эти подвиды «прям рядом расположены».

Вирус, по сути, проделал какой-то виток эволюции и вернулся к тому, с чего начинался, но стал более заразным. И он еще более заразен, чем просто омикрон, что не есть хорошо

Андрей Поздняковврач-инфекционист

Поздняков отметил, что уровень воздействия «стелс-омикрона» на организм пока неизвестен, так как он распространяется в странах, где около 80 процентов населения переболели или вакцинировались. «Это не совсем типичная выборка, чтобы понять, насколько он патогенен. Чтобы действительно оценить истинную тяжесть, надо брать и вакцинированных, и невакцинированных», — пояснил специалист.

Материалы по теме:
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января
«Счет идет на дни» Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
«Счет идет на дни»Омикрон начал вытеснять дельта-штамм коронавируса. Чем это грозит россиянам?
27 января

Ранее стало известно, что «стелс-омикрон» выявили в минимум 44 регионах России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, подавляющее большинство случаев было зарегистрировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, а также в Башкирии. Как считает ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев, новый штамм может стать доминирующим в стране. При этом вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Лентой.ру» отметил, что новые симптомы подвида BA.2 омикрон-штамма не вызывают особенных опасений, но его нужно дальше изучать и наблюдать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Исчезнувший при омикроне симптом коронавируса вернулся со «стелс-омикроном»
Популярный комик высказался о возможных новых ведущих КВН
Стюардесса ответила на наиболее часто задаваемые вопросы о своей профессии
Боксер устроил тренировку в московском метро и возмутил россиян
В США отвергли причастность России и Китая к переворотам в странах Африки
В США назвали недостатки новых внедорожников для армии
Женщина заказала в интернете iPhone 13 и обнаружила в коробке мыло
Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID
В Совфеде назвали провокацией поставки Турцией оружия на Украину
Россияне высмеяли квартиру с огромным телевизором в санузле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.