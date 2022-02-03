Исчезнувший при омикроне симптом коронавируса вернулся со «стелс-омикроном»

У заразившихся подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2, известного как «стелс-омикрон», снова стала наблюдаться потеря обоняния. При омикроне подвида ВА.1 этот симптом считался исчезнувшим. О его возвращении «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Вместе с потерей обоняния встречается и потеря вкуса, отметил медик. Он уточнил, что причины такого явления неизвестны.

«То, что мы называем "стелс-омикроном", протекает очень похоже на классический ковид: лихорадка, длительный непрерывный кашель, иногда одышка», — добавил врач. При этом он подчеркнул, что те, кто обретет иммунитет против омикрон-штамма, получит защиту и от «стелс-омикрона», поскольку эти подвиды «прям рядом расположены».

Вирус, по сути, проделал какой-то виток эволюции и вернулся к тому, с чего начинался, но стал более заразным. И он еще более заразен, чем просто омикрон, что не есть хорошо Андрей Поздняков врач-инфекционист

Поздняков отметил, что уровень воздействия «стелс-омикрона» на организм пока неизвестен, так как он распространяется в странах, где около 80 процентов населения переболели или вакцинировались. «Это не совсем типичная выборка, чтобы понять, насколько он патогенен. Чтобы действительно оценить истинную тяжесть, надо брать и вакцинированных, и невакцинированных», — пояснил специалист.

Ранее стало известно, что «стелс-омикрон» выявили в минимум 44 регионах России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, подавляющее большинство случаев было зарегистрировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, а также в Башкирии. Как считает ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев, новый штамм может стать доминирующим в стране. При этом вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Лентой.ру» отметил, что новые симптомы подвида BA.2 омикрон-штамма не вызывают особенных опасений, но его нужно дальше изучать и наблюдать.

