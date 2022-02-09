Европа испугалась возможных санкций против России

Европейские банки испуганы возможными негативными последствиями украинского кризиса и выражают опасения по поводу того, что санкции против России и возможное отключение страны от платежной системы SWIFT повлияют на них. Об этом банкиры рассказали агентству Reuters.

В случае санкций больше всего рискуют банки Италии, Франции и Австрии, а также банки с дочерними компаниями в России. Инвестиционный конгломерат JPMorgan в исследовании выделил несколько банков, среди которых итальянский UniCredit, австрийский Raiffeisen, французский Societe Generale и нидерландский ING. Некоторые из этих банков заявили, что хорошо подготовились к возможным санкциям, или что они внимательно следят за развитием событий.

Основное беспокойство у банков вызывает возможное отключение России от платежной системы SWIFT, которая используется более чем 11 тысячами финансовых учреждений в более чем 200 странах. Десять лет назад от системы уже отключили Иран. Экономисты считают, что отключение России от SWIFT станет для отрасли «атомной бомбой» и «катастрофой» для многих в Европейском союзе и России. Кроме того, в долгосрочной перспективе отключение может привести к формированию параллельной системы, которая «станет потерей для глобальной, а также будет способствовать возникновению конфликтов в будущем».

Некоторые специалисты считают, что под санкции также могут попасть торгующие с российскими контрагентами финансовые учреждения, занимающиеся свопами, фьючерсами, форвардными контрактами и другими деривативами.

Участники переговоров в Европе сейчас заявляют, что готовы ввести «массивные» экономические санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Однако чиновники и дипломаты говорят, что введение ограничений требует сложных, далеких от завершения переговоров с участием 27 стран-членов Европейского союза. Эксперты считают, что санкции, скорее всего, будут включать усилия по сдерживанию расширения энергетического сектора России, а также внесение в черный список людей и компаний, связанных с президентом Владимиром Путиным. «Скорее всего, в санкционном списке мы увидим гораздо больше физических и юридических лиц, чем раньше», — заявил Пол Фельдберг из юридической фирмы Jenner & Block.

Некоторые европейские банки уже начали принимать меры в связи с возможными санкциями. Так, Raiffeisen недавно создал резервы в размере 21 миллиона евро на случай санкций в отношении России, а итальянский UniCredit из-за украинского кризиса отказался от потенциального предложения о покупке российского государственного банка «Открытие».