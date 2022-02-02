Европейский банк выделил миллионы долларов из-за риска антироссийских санкций

Австрийский Raiffeisen Bank стал первым крупным европейским кредитором, который решил выделить деньги на устранение потенциальных последствий напряженности между Россией и Украиной, пишет Bloomberg.

Банк заявил, что зарезервировал 25 миллионов евро (28,2 миллиона долларов) на покрытие геополитических рисков на Украине и 21 миллион евро на случай санкций в отношении России. Общие расходы по кредитам выросли на 11 процентов до 150 миллионов евро в четвертом квартале по сравнению с годом ранее.

«Наши банки в России и Украине находятся в хорошей форме. Бизнес идет нормально, несмотря на геополитическую напряженность. Тем не менее, мы очень внимательно следим за развитием событий», — заявил генеральный директор Йоханн Штробль.

Кредитор имеет 22,9 миллиарда евро вложений в Россию, около 9 процентов от этого объема могут оказаться под санкциями. По данным компании, на российских клиентов приходится 11,5 процента от общего объема кредитов Райффайзенбанка, а на долю Украины — 2,2 процента.

Ранее UniCredit заявил, что готов справиться с последствиями любых возможных мер против России, как это уже делалось в прошлом, и не ожидает серьезного удара. Итальянский кредитор «постоянно оценивает и пересматривает меры по смягчению последствий, пытаясь предвидеть, какими могут быть санкции», — заявила генеральный директор Андреа Орсель.

У России есть планы по минимизации последствий на случай введения США запрета российским банкам проводить ряд операций в долларах, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.