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Российские власти решили подготовиться к запрету банкам работать с долларом

Песков: у России есть планы по минимизации последствий запрета банкам работать с долларом

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

У России есть планы по минимизации последствий на случай введения США запрета российским банкам проводить ряд операций в долларах. О решении властей подготовиться к такому сценарию заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее о запрете на операции в долларах для российских банков как о возможной ограничительной мере на случай вторжения России на Украину заявил президент США Джо Байден. США работают в этом направлении.

Запрет на расчеты в долларах просто означает, что российские банки не смогут иметь счета в американских или в их отделениях, филиалах, родственных им структурах, заявил ранее «Ленте.ру» главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

По его словам, проблемы с расчетами в евро могут возникнуть, только если Вашингтон запретит европейским банкам обслуживать российских клиентов, в том числе кредитные организации. Однако найдутся и такие кредитные организации, которые будут готовы предоставлять российским всю необходимую инфраструктуру для расчетов с внешним миром: смогут открывать долларовые корреспондентские счета в сторонних (не американских банках) и учитывать на них средства российских клиентов, отметил эксперт.

О санкциях в отношении России за предполагаемое вторжение на Украину власти США говорят с конца прошлого года. В частности, они заявили, что в случае эскалации напряженности на границе между двумя странами, куда Россия с осени стягивает войска, будут добиваться отключения российских банков от системы SWIFT.

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Платон Щукин
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