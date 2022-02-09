Россиян защитят от контента для взрослых в переписках

«Одноклассники» представили обновленные способы защиты от нежелательного контента в личных переписках и Центр безопасности сообщений, в котором собраны правила безопасного и корректного общения. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Отмечается, что теперь все фотографии с возрастными ограничениями 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и «размыты». Получатели смогут самостоятельно решить, открывать подобный контент или нет, и таким образом будут защищены от просмотра подобных изображений. Эта функция уже доступна в приложении ОК на Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее время появится и на iOS.

Кроме того, незнакомого человека при получении нежелательного сообщения можно будет сразу заблокировать. Пользователи, которых часто блокируют собеседники, будут ограничены в переписке с незнакомыми людьми в ОК. С друзьями при этом они смогут общаться, как и прежде.

Пользователи, которые сталкиваются с нежелательными сообщениями от незнакомцев и блокируют людей, смогут попасть на страницу Центра безопасности сообщений через официальные сервисные уведомления в сообщениях и получить максимум информации о том, как правильно вести себя, чтобы общение в ОК было приятным и не привело к нежелательным последствиям.