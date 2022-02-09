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Суд продлил наложенные на Рашкина ограничения

Басманный суд продлил запрет депутату от КПРФ Рашкину охотиться и выходить из дома ночью

Фото: пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил ограничения, наложенные на депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в убийстве лося на незаконной охоте. Об этом сообщает ТАСС.

В суде уточнили, что удовлетворили ходатайство следствия о продлении запрета определенных действий до 29 марта.

Ранее депутату запретили охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью. Парламентарий не сможет покидать свое жилище в период с 23:00 до 7:00.

По версии следствия, в ночь на 29 октября депутат Госдумы Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на это разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, остановив машину депутата.

2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Перед этим Рашкина лишили депутатской неприкосновенности.

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Мария Рубникович
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